Бинаги: сначала я не хотел давать Шараповой «уайлд-кард» на турнир в Риме

Президент федерации тенниса Италии Анджело Бинаги признался, что изначально не хотел предоставлять пятикратной победительнице турниров серии «Большого шлема» россиянке Марии Шараповой «уайлд-кард» в основную сетку турнира в Риме.

«Сначала я не хотел давать Марии „уайлд-кард“, но директор турнира в Риме переубедил меня. Он принял такое решение ещё в январе и обосновал его весьма убедительно. Теперь я бы хотел, чтобы Шарапова приняла участие в жеребьёвке», — приводит слова Бинаги журналист Майк Галоппини в своём блоге в сети «Твиттер».