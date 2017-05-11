Кербер: почувствовала боль в последнем гейме матча с Бушар

Немка Анжелика Кербер рассказала, что заставило её отказаться от продолжения борьбы в матче третьего круга турнира в Мадриде с канадкой Эжени Бушар, уступая 3:6, 0:5.

«Честно говоря, я не знаю точно, что произошло. Знаю, что это левое подколенное сухожилие. Я почувствовала боль в последнем гейме. Теперь мне предстоит медобследование. Надеюсь, это не слишком серьёзно, но сейчас я действительно испытываю дискомфорт», — приводит слова Кербер официальный сайт WТА.

Следующей оппоненткой Бушар станет россиянка Светлана Кузнецова.