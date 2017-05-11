Вавринка проиграл Пэру во втором круге «Мастерса-1000» в Мадриде

Француз Бенуа Пэр во втором круге турнира серии «Мастерс-1000» в Мадриде победил швейцарца Стэна Вавринку (3) со счётом 7:5, 4:6, 6:2. Встреча, прерванная из-за дождя, в общей сложности продолжалась 1 час 48 минут. 28-летний уроженец Авиньона, занимающий 52-е место в рейтинге АТР, 10 раз подал навылет, допустил 4 двойные ошибки, реализовал 5 брейк-пойнтов из 10 и проиграл 3 гейма на своей подаче. Стэн исполнил 7 эйсов при 2 двойных.

За выход в четвертьфинал Пэр поспорит с уругвайцем Пабло Куэвасом.