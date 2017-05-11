Дель Потро получил wild card и сыграет на турнире в Лионе

Аргентинец Хуан-Мартин дель Потро получил wild card на турнир в Лионе, сообщается на странице соревнований в «Твиттере». Турнир пройдёт с 20 по 27 мая — на неделе перед стартом «Ролан Гаррос».

Ранее сообщалось, что Дель Потро снялся с турнира в Эшториле из-за смерти дедушки. Пятый сеяный 4 мая должен был сыграть с американцем Райаном Харрисоном в рамках второго круга и уже приступил к тренировкам, но неожиданное известие заставило Дель Потро изменить планы.

Кроме того, аргентинец отказался от участия в турнире в Мадриде, который проходит на этой неделе.