В 15:00 по московскому времени начнётся матч третьего круга турнира в Мадриде, в котором сыграют представитель Испании Фелисьяно Лопес и серб Новак Джокович (2). По личным встречам впереди вторая ракетка мира — 8-1. В рейтинге ATP Лопес располагается на 38-й позиции, Джокович — на второй.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию матча:

Текстовая онлайн-трансляция матча Ф. Лопес — Джокович в Мадриде

Победитель этого матча за выход в полуфинал поспорит либо с японцем Кеем Нисикори (6), либо с испанцем Давидом Феррером.