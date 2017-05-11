Севастова: в последние три недели я здорово играю на грунте

Латвийская теннисистка Анастасия Севастова поделилась впечатлениями после победы в третьем круге турнира в Мадриде над испанкой Ларой Арруабарреной со счётом 7:5, 6:2 и оценила свою следующую соперницу — голландку Кики Бертенс.

«Я очень рада победе. Я впервые выступаю в Мадриде и уже дошла до четвертьфинала. Я обыграла несколько очень сильных соперниц. Лара также отлично провела этот турнир. В последние три недели я здорово играю на грунте и комфортно себя чувствую на этом покрытии.

Кики также прекрасно выступает на грунте. В прошлом году она дошла до полуфинала «Ролан Гаррос». Я тренировалась с ней и знаю, что она отличная теннисистка. Мне будет нелегко", — цитирует Севастову официальный сайт тура.