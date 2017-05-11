Кис перед турниром в Риме тренируется в академии Надаля

Американская теннисистка Мэдисон Кис сообщила, что ведёт подготовку к предстоящему турниру в Риме в академии Рафаэля Надаля на Мальорке. В первом круге соревнований в Мадриде 22-летняя уроженка Рок-Айленда, занимающая 13-ю строчку в рейтинге WTA, в трёх партиях проиграла представительнице Японии Мисаки Дои со счётом 4:6, 6:4, 4:6.

«Я тренируюсь в академии Рафы Надаля уже три дня. Здесь всё просто прекрасно. Очень рада, что смогла приехать сюда перед турниром в Риме», — приводит слова Кис официальный сайт тура.