Футболист Пике поддержал идею создания Кубка мира в мужском теннисе

Защитник футбольного клуба «Барселона» и сборной Испании Херард Пике поддержал идею создания нового турнира для сборных в мужском теннисе — Кубка мира. Известный футболист на этой неделе посетил несколько матчей на турнире в Мадриде и пообщался с руководством ATP по поводу новых соревнований.

ATP-тур рассматривает возможность включения в состав Кубка мира 16 сборных, включая команду Великобритании, сообщает Daily Mail. Планируется, что турнир будет проходить неделю. У него будет солидный призовой фонд, что привлечёт внимание сильнейших игроков тура. Вопрос создания Кубка мира обсуждается в совете ATP.