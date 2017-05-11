Надаль: несмотря на то что я играл плохо, мой настрой оставался позитивным

Испанец Рафаэль Надаль прокомментировал свою победу во втором круге турнира серии «Мастерс-1000» в Мадриде над итальянцем Фабио Фоньини со счётом 7:6 (7:3), 3:6, 6:4 и поделился ожиданиями от встречи с австралийцем Ником Кирьосом.

«Несмотря на то что я играл очень плохо, мой настрой оставался позитивным. Также я проявил волю к победе. Уровень моей игры был не так высок сегодня, но я сумел пройти дальше. Я не чувствовал себя комфортно на корте. Кажется, раньше тут не было так ветрено, но с начала встречи погода испортилась. Ветер был очень сильным.

Кирьос — очень сложный соперник, один из самых сложных в туре. Особенно непросто ему противостоять на грунте. Мне нужно будет сыграть очень хорошо, чтобы победить его. Думаю, я к этому готов. Посмотрим, что случится на корте», — цитирует Надаля официальный сайт тура.