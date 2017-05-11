В 16:30 по московскому времени начнётся матч третьего круга турнира в Мадриде, в котором сыграют британец Энди Маррей (1) и хорват Борна Чорич (LL). По личным встречам впереди первая ракетка мира — 2-1. В рейтинге ATP Маррей располагается на первой позиции, Чорич — на 59-й.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию матча:

Текстовая онлайн-трансляция матча Маррей — Чорич в Мадриде.



Победитель этого матча за выход в полуфинал поспорит либо с болгарином Григором Димитровым (12), либо с австрийцем Домиником Тимом (8).