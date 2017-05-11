Халеп разгромила Вандевеге в четвертьфинале турнира в Мадриде

Румынская теннисистка Симона Халеп (3) вышла в полуфинал турнира в Мадриде, разгромив представительницу США Коко Вандевеге со счётом 6:1, 6:1. Продолжительность встречи составила 59 минут. Действующая победительница соревнований в столице Испании дважды подала навылет и реализовала 5 из 9 брейк-пойнтов. На счету Вандевеге 2 эйса, 2 двойные ошибки и ни одного брейка.

За выход в финал уроженка Констанцы поспорит с победительницей противостояния Кики Бертенс (Нидерланды) — Анастасия Севастова (Латвия).