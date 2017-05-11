Мартинес: в России Кузнецову очень ценят, но она всегда была в тени Шараповой

Тренер российской теннисистки Светланы Кузнецовой Карлос Мартинес оценил популярность его подопечной в мире и в России, а также признался, что её человеческие качества могут служить примером для подражания.

«Не думаю, что СМИ достаточно ценят Светлану. Внимания могло бы быть и побольше. Когда она играет, то вы можете быть уверены, что на корте она будет лезть из кожи вон, будет бежать за каждым мячом, и это здорово. Она выиграла два турнира «Большого шлема» в одиночном разряде и два в парном, была второй ракеткой мира. Она замечательная девушка, которая никогда не сказала ни одного плохого слова и не сделала ни одного плохого жеста в адрес соперниц. Она настоящий пример для подражания.

В России её ценят больше, но она всегда была в тени Шараповой. Мария — икона международного масштаба, не только в России. Кузнецова не так популярна, но её очень любят. Не многие говорили плохие слова в адрес Светы. На родине её уважают и ценят.

Она нормальная теннисистка и нормальный человек, чувствительный, очень хороший. Она всегда заботится о других, общается со всеми и поддерживает. Она не из тех, кто прячется и считает себя лучше других. Это её отличает», — цитирует Мартинеса Punto de Break.