Севастова победила Бертенс и сыграет с Халеп в полуфинале турнира в Мадриде

Латвийская теннисистка Анастасия Севастова вышла в полуфинал турнира в Мадриде, обыграв представительницу Нидерландов Кики Бертенс со счётом 6:3, 6:3. Продолжительность встречи составила 1 час 10 минут. 27-летняя уроженка Лиепаи совершила 1 двойную ошибки и реализовала 3 из 5 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 2 эйса, 1 двойные ошибки и ни одного брейка.

За выход в финал Севастова поспорит с действующей победительницей турнира представительницей Румынии Симоной Халеп (3). Эта встреча состоится 12 мая.