Ф. Лопес: не знаю, как решил бы вопрос с «уайлд-кард» для Шараповой

Испанец Фелисьяно Лопес оценил ситуацию с предоставлением россиянке Марии Шараповой «уайлд-кард» на «Ролан Гаррос» и Уимблдон. Ранее бывшая первая ракетка мира получила приглашения на соревнования в Штутгарте, Мадриде, Риме.

«Как бы я поступил на месте организаторов? Я не знаю. Почему у «Ролан Гаррос» и Уимблдона другие критерии предоставления «уайлд-кард» Шараповой, в отличие от организаторов турниров в Штутгарте и Мадриде? При всём уважении к Шараповой, в Мадриде играют лучшие теннисисты, как в мужском, так и женском турнире. Они не продадут больше билетов только потому, что здесь играет Шарапова.

Конечно, людям интересна её игра, но люди обращают внимание и на скандал. Думаю, если ей дадут «уайлд-кард», то лишь потому, что верят в её невиновность. Уверен, что руководители турниров в Штутгарте, Мадриде и Риме считали Шарапову невиновной и дали ей новый шанс», — цитирует Лопеса E Espanol.