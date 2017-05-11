Тренер Кузнецовой: сейчас Шарапова — такой же игрок, как и все остальные

Карлос Мартинес, тренер российской теннисистки Светланы Кузнецовой, прокомментировал возвращение в теннис её соотечественницы Марии Шараповой и споры вокруг предоставления ей «уайлд-кард» различными турнирами.

«Света всегда была одной из тех, кто всегда оказывал Шараповой поддержку. Мы можем ошибаться, но это то же самое, как в ситуации с вором, который украл в первый раз, и ему дают три года тюрьмы. И что, когда он выйдет на свободу, он не имеет права вернуться к работе или вообще что-либо делать? Шараповой вынесли приговор, она отбыла своё наказание и сейчас является таким же игроком, как и все остальные.

Другой вопрос — это тема «уайлд-кард». Я понимаю тех организаторов, которые думают, что Шарапова поможет продать больше билетов, но с другой стороны, ты помогаешь игроку, который попался на допинге. Так что тут могут быть споры. Я не вмешиваюсь в них, просто уважаю решение WTA. Для нас то, что она вернулась, — это здорово, потому что сейчас намного больше говорят о туре, но я не думаю, что её нужно распять», — приводит слова Мартинеса Punto de Break.