Тим отыграл пять матчболов и победил Димитрова в третьем круге турнира в Мадриде

Австриец Доминик Тим (8) в третьем круге турнира серии «Мастерс-1000» в Мадриде одержал волевую победу над болгарином Григором Димитровым (12) со счётом 4:6, 6:4, 7:6 (11:9). Поединок продолжался 2 часа 34 минуты. 23-летний уроженец Винер-Нойштадта, занимающий девятое место в рейтинге АТР, в третьем сете уступал 1:4, а на тай-брейке отыграл пять матчболов. Доминик исполнил 9 эйсов и допустил 3 двойные ошибки. Оба игрока сделали по 4 брейка.

В четвертьфинале Тим сыграет с хорватом Борной Чоричем (LL).