Куэвас стал соперником А. Зверева по 1/4 финала «Мастерса» в Мадриде

Уругваец Пабло Куэвас в третьем круге турнира серии «Мастерс-1000» в Мадриде победил француза Бенуа Пэра со счётом 7:5, 0:6, 6:1. Поединок продолжался 1 час 36 минут. 31-летний уроженец Конкордии (Аргентина), занимающий 27-е место в рейтинге АТР, реализовал 4 брейк-пойнта из 13, проиграв 3 гейма на своей подаче. Пабло сделал по 1 эйсу и двойной ошибке, а его оппонент 8 раз подал навылет при 7 двойных.

В четвертьфинале Куэвас сыграет с немцем Александром Зверевым, переигравшим ранее чеха Томаша Бердыха.