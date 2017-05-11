Чорич: я играл очень скучно, просто перекидывал мяч и ждал ошибки Маррея

Хорват Борна Чорич поделился эмоциями от победы над британцем Энди Марреем со счётом 6:3, 6:3 в третьем круге турнира серии «Мастерс-1000» в Мадриде.

«После поражения в квалификации я забронировал билеты обратно домой, а теперь дошёл до четвертьфинала, обыграв первую ракетку мира. Конечно, это большой сюрприз для меня. В последних двух матчах я чувствовал себя так, будто вернулся в Марракеш. Я играл здорово и добился очень большой победы. Этот успех много значит для меня, потому что уверенность играет огромную роль в моей игре.

Очевидно, что Энди не играл очень хорошо. Поэтому я старался давать ему играть. Я не менял своей тактики. Я играл очень скучно, просто перекидывал мяч и ждал его ошибки", — приводит слова Чорича официальный сайт АТР.