Маррей: Чорич хорошо подаёт и отлично двигается по корту

Британец Энди Маррей, уступивший в третьем круге турнира серии «Мастерс-1000» в Мадриде хорвату Борне Чоричу со счётом 3:6, 3:6, прокомментировал постигшую его неудачу.

«Борна хорошо подаёт и отлично двигается по корту. Он никогда не отдаёт матчи просто так. Он любит длинные розыгрыши и играет очень стабильно. Когда ты не показываешь лучший теннис, а Борна отправляет все мячи в корт и прекрасно двигается, то у тебя в любом случае возникнут проблемы», — приводит слова Маррея официальный сайт АТР.

В четвертьфинале Чорич сыграет с австрийцем Домиником Тимом.