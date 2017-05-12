Халеп: когда пошёл дождь, старалась как можно быстрее закончить матч с Вандевеге

Румынка Симона Халеп, разгромившая в четвертьфинале турнира в Мадриде американку Коко Вандевеге со счётом 6:1, 6:1, поделилась впечатлениями от достигнутого успеха.

«Я провела очень хороший матч. Выходя на корт, я знала, что должна делать. Я знала, что мне необходимо играть быстро, заставлять соперницу много двигаться и выбивать её с удобной для неё дистанции. Также я старалась агрессивно принимать её вторую подачу. Мне удавалось хорошо подавать и не проиграть ни гейма на своей подаче.

Не ожидала, что смогу победить так быстро, но я была сосредоточена, а когда пошёл дождь, то старалась выиграть как можно быстрее», — приводит слова Халеп официальный сайт WТА.