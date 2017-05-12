В 13:00 по московскому времени начнётся четвертьфинальный матч турнира в Мадриде, в котором сыграют японец Кей Нисикори (6) и серб Новак Джокович (2). По личным встречам впереди вторая ракетка мира — 11-2. В рейтинге ATP Нисикори располагается на восьмой позиции, Джокович — на второй.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию матча:

Текстовая онлайн-трансляция матча Нисикори — Джокович в Мадриде

Победитель этого матча за выход в финал поспорит либо с бельгийцем Давидом Гоффеном (9), либо с испанцем Рафаэлем Надалем (4).