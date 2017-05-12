Кирьос: я вообще не ждал, что обыграю Надаля

Австралиец Ник Кирьос, проигравший в третьем круге турнира в Мадриде испанцу Рафаэлю Надалю со счётом 3:6, 1:6, признался, что не был готов в достаточной степени к этому матчу из-за отсутствия подготовки. Перед соревнованиями уроженец Канберры был вынужден лететь в Австралию на похороны дедушки и не смог потренироваться.

«Сегодня я вообще не ждал, что обыграю Надаля. Я не в полной мере был теннисистом в последние дни. Я не тренировался, я вообще ничего не делал. Я выиграл пару матчей и проиграл Рафе. В целом могу быть относительно доволен первой неделей на грунте. Но соперник здорово сыграл сегодня. Он был гораздо сильнее», — цитирует Кирьоса официальный сайт тура.