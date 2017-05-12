А. Зверев: доволен своей игрой, за исключением двух геймов во втором сете

Немец Александр Зверев поделился впечатлениями после победы в третьем круге турнира серии «Мастерс-1000» в Мадриде над чехом Томашем Бердыхом со счётом 6:4, 6:4.

«Конечно, это был прекрасный матч. Но и ранее я играл отлично — с Марином Чиличем вчера и Фернандо Вердаско в первом круге. Я очень рад выходу в четвертьфинал.

У меня было не так много времени на восстановление. Я лёг спать в 3 часа ночи, так как матч с Чиличем закончился после полуночи. Было нелегко, но в целом я доволен своей игрой, за исключением двух геймов при счёте 4:1 во втором сете», — цитирует Зверева официальный сайт тура.