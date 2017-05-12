Тим: я не всегда хорошо играю в важные моменты, но сегодня было именно так

Австриец Доминик Тим прокомментировал свою победу в третьем круге турнира серии «Мастерс-1000» в Мадриде над болгарином Григором Димитровым со счётом 4:6, 6:4, 7:6 (11:9). 23-летний уроженец Винер-Нойштадта, занимающий девятое место в рейтинге АТР, в третьем сете уступал 1:4, а на тай-брейке отыграл пять матчболов.

«Думаю, мы оба сыграли хорошо. Тай-брейк получился удивительным. Григор вёл 4:3, и я сумел провести два отличных розыгрыша. Затем он дважды сыграл невероятно. На тай-брейке всегда важную роль играет удача, но мы оба действовали отлично. Это и плохо в теннисе — может выиграть лишь один.

Я не всегда хорошо играю в важные моменты, но сегодня было именно так. Я отыграл пять матчболов. Не знаю, удавалось ли мне подобное раньше, так что ощущения прекрасные. Тай-брейк — это всегда 50 на 50. Мне повезло немного больше. Но в третьей партии я проявил характер. Я уступал с брейком и сумел вернуться в игру. Я очень рад, что выиграл этот матч на тай-брейке. В прошлый раз я в такой ситуации уступил Вавринке в Индиан-Уэллсе. Теперь пришёл мой черёд», — цитирует Тима официальный сайт тура.