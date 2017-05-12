Куличкова проиграла Хаддад-Майе в четвертьфинале турнира ITF во Франции

Российская теннисистка Елизавета Куличкова (Q) не смогла пробиться в полуфинал турнира ITF в Кань-сюр-Мере, уступив представительнице Бразилии Беатрис Хаддад-Майе со счётом 2:6, 1:6. Продолжительность встречи составила 1 час 8 минут. 21-летняя уроженка Новосибирска совершила 5 двойных ошибок и реализовала 1 из 7 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 2 эйса, 6 двойных ошибок и 5 брейков.

За выход в финал Хаддад-Майя поспорит с победительницей матча Яна Фетт (Хорватия, Q) — Данка Ковинич (Черногория, 5).