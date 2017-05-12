В 17:00 по московскому времени начнётся четвертьфинальный матч турнира в Мадриде, в котором сыграют бельгиец Давид Гоффен (9) и испанец Рафаэль Надаль (4). На турнире в Монте-Карло в апреле Рафаэль победил Давида со счётом 6:3, 6:1. В рейтинге ATP Гоффен располагается на 10-й позиции, Надаль — на пятой.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию матча:

Текстовая онлайн-трансляция матча Гоффен — Надаль в Мадриде.

Победитель этого матча за выход в финал поспорит с сербом Новаком Джоковичем (2).