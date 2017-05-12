Лыкина проиграла Дияс в четвертьфинале турнира ITF в Фукуоке

Российская теннисистка Ксения Лыкина (5) не смогла пробиться в полуфинал турнира ITF в Фукуоке (Япония), в двух сетах проиграв представительнице Казахстана Зарине Дияс (2) со счётом 0:6, 4:6. Продолжительность встречи составила 1 час 4 минуты. 26-летняя россиянка ни разу не подала навылет и реализовала 1 из 3 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 4 эйса и 5 брейков.

За выход в финал соревнований Дияс поспорит с представительницей Словакии Магдаленой Рыбариковой.

Соревнования в Фукуоке завершатся 14 мая.