Нисикори: думаю, я всё ещё не восстановился на 100%

Японец Кей Нисикори прокомментировал своё решение сняться с турнира серии «Мастерс-1000» в Мадриде из-за боли в правом запястье. 12 мая уроженец Симанэ в четвертьфинале должен был сыграть с сербом Новаком Джоковичем.

«Думаю, я всё ещё не восстановился на 100%, поэтому не хотел сегодня сильно рисковать. Я хочу вновь бороться в каждом матче. После Майами мне потребовалось немало времени на восстановление. Сейчас я не хотел излишне нагружать запястье», — приводит слова Нисикори официальный сайт тура.