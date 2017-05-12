Халеп стала первой финалисткой турнира в Мадриде

Румынская теннисистка Симона Халеп (3) вышла в финал турнира в Мадриде, обыграв представительницу Латвии Анастасию Севастову со счётом 6:2, 6:3. Продолжительность встречи составила 1 час 13 минут. Действующая победительница соревнований в столице Испании совершила 4 двойные ошибки и реализовала 5 из 9 брейк-пойнтов. На счету Севастовой ни одного эйса и 1 брейк.
«Чемпионат» провёл прямую текстовую трансляцию матча:
Текстовая онлайн-трансляция матча Халеп — Севастова в Мадриде
В финале уроженка Констанцы поспорит с победительницей матча Светлана Кузнецова (Россия, 8) — Кристина Младенович (Франция, 14).