Видеообзор матча Халеп с Севастовой в полуфинале турнира в Мадриде

Румынская теннисистка Симона Халеп, получившая от организаторов третий номер посева, стала первой финалисткой турнира в Мадриде, обыграв в полуфинальном матче за 1 час 13 минут представительницу Латвии Анастасию Севастову со счётом 6:2, 6:3.

В финале действующая победительница соревнований в столице Испании поспорит с победительницей второго полуфинального матча Светлана Кузнецова (Россия, 8) — Кристина Младенович (Франция, 14).

Предлагаем вашему вниманию видеообзор встречи Халеп — Севастова в Мадриде.