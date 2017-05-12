Шарапова сыграет с Макхэйл в первом круге турнира в Риме

В результате завершившейся жеребьёвки россиянка Мария Шарапова (WC) сыграет с американкой Кристиной Макхэйл в матче первого круга на турнире в Риме.

12-й сеяной Анастасии Павлюченковой досталась в соперницы Саманта Стосур из Австралии. Екатерина Макарова начнёт турнир матчем с итальянкой Робертой Винчи. Первой соперницей Дарьи Касаткиной станет чешка Барбора Стрыцова (14). Елене Весниной (11) предстоит начать турнир матчем с соперницей, вышедшей из квалификации. Седьмая сеяная Светлана Кузнецова вступит в борьбу со второго круга и сыграет против победительницы матча Катержина Синякова (Чехия) — Чжан Шуай (Китай).