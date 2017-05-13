Надаль: с Джоковичем я должен сыграть очень хорошо, или у меня не будет шансов

Испанец Рафаэль Надаль прокомментировал свою победу в четвертьфинале турнира серии «Мастерс-1000» в Мадриде над бельгийцем Давидом Гоффеном и поделился ожиданиями от встречи в полуфинале с сербом Новаком Джоковичем.

“Думаю, что это был очень хороший матч, который было приятно смотреть. Гоффен и я играли на очень высоком уровне. Это был очень тяжелый матч, и мне нужно играть на высочайшем уровне, чтобы дойти до полуфинала. Также это один из тех матчей, после которых возвращаешься домой с большим запасом адреналина и чувствуешь удовлетворение от проделанной работы.

Матч с Джоковичем? Это будет очень сложный матч против одного из лучших игроков в истории тенниса. Знаю, чтобы иметь шансы на победу, я должен выложиться на 100 процентов. Я должен сыграть очень хорошо или у меня не будет много шансов. Думаю, что я сделал мою домашнюю работу и завтра постараюсь быть лучше. Надеюсь, я буду готов к этому.

Конкуренция сделала меня лучше. Когда вы играете с соперниками, которые настолько хороши, это всегда заставляет выкладываться на 100 процентов. Я брал титулы, встречаясь ним, а он побеждал, играя со мной. Это действительно хорошая эпоха, когда играют Джокович, Федерер и я. Мы много раз доходили до финалов крупнейших турниров. Ради нас многие люди смотрят теннис, и это здорово», — приводит слова Надаля официальный сайт АТР.