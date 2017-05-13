Роскошный удар Куэваса навылет спиной к сетке в матче с А. Зверевым

Уругвайский теннисист Пабло Куэвас прокомментировал свой роскошный удар навылет на бегу спиной к сетке, выполненный в начале второй партии матча с немцем Александром Зверевым (3:6, 6:0, 6:4) в Мадриде.

«Я почти не тренирую такие удары. Это было спонтанным решением, которое принесло успех. Обычно я не бью так, но сегодня решил попробовать. Мне удалось здорово подойти к мячу и ударить по нему. Я был очень рад, увидев, что сумел так удачно пробить», — приводит слова Куэваса официальный сайт ATP.

За выход в финал уругваец поспорит с австрийцем Домиником Тимом.