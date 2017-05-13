Победы Куэваса, Надаля и Тима — в обзоре матчей турнира серии «Мастерс-1000»

12 мая на турнире серии «Мастерс-1000» в Мадриде были сыграны три четвертьфинальных матча в мужском одиночном разряде.

Пабло Куэвас в трёх сетах переиграл Александра Зверева (3:6, 6:0, 6:4), Рафаэль Надаль (4) победил Давида Гоффена (9) в двух партиях (7:6, 6:2), а Доминик Тим (8) в двух сетах обыграл Борну Чорича (LL) — (6:1, 6:4).

Новак Джокович (2) прошёл в полуфинал без борьбы, так как Кей Нисикори (6) снялся с турнира из-за боли правом запястье.

Предлагаем вашему вниманию обзор четвертьфинальных игр соревнований в столице Испании.