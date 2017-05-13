Тим: мой первый выход в полуфинал «Мастерса» — это великолепное достижение

Австриец Доминик Тим поделился эмоциями после победы в четвертьфинале турнира серии «Мастерс-1000» в Мадриде над хорватом Борной Чоричем со счётом 6:1, 6:4

«Победа очень много значит для меня, потому что с этим местом у меня связаны прекрасные воспоминания. Именно в Мадриде я одержал свою первую победу над игроком из топ-10. Теперь же именно здесь я вышел в свой первый полуфинал соревнований категории «Мастерс-1000». Я ожидал, что результаты придут, но «Мастерсы» — очень сильные по составу турниру, так что это великолепное достижение», — цитирует Тима официальный сайт тура.