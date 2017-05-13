Руседски: думаю, вариант с Агасси — идеальный для Джоковича

Бывшая четвёртая ракетка мира британец Грег Руседски прокомментировал информацию о том, что новым тренером серба Новака Джоковича может быть американец Андре Агасси. 5 мая уроженец Белграда объявил о прекращении сотрудничества с тренером Марианом Вайдой, фитнес-тренером Гебхардом Филом Гритшем и физиотерапевтом Миляном Амановичем.

«Новак пока не сумел найти выход из сложной ситуации, в которой оказался в этом году, поэтому нужно было идти на радикальные меры. Полагаю, он был прав, когда решил расстаться со своей командой и некоторое время поработать одному. Думаю, вариант с Агасси — идеальный для Джоковича. Если Агасси будет работать с Новаком, то, думаю, он скажет: «Я хочу пригласить своего тренера по физподготовке и других членов моей команды, чтобы ты получил тот же опыт, что и я в своё время, когда находился в сложном положении», — цитирует Руседски Sky Sports.