Джокович: по долгу правительства штата Рио-де-Жанейро у меня новостей нет

Серб Новак Джокович признался, что не следит за ситуацией с выплатой ему долга со стороны властей штата Рио-де-Жанейро. В 2012 году уроженец Белграда сыграл в Рио-де-Жанейро в выставочном матче с бразильцем Густавом Куэртеном. За это Новак должен был получить 250 тыс. евро, но выплачены ему были только 104 тыс. Правительство штата обязалось погасить долг к октябрю 2016 года, но не сделало этого.

«У меня нет новостей по этому поводу. Я не так много могу сказать об этом. Могу лишь отметить, что я здорово провёл время в Рио, когда впервые побывал там в 2012 году и сыграл с Гугой. Это всё, что я помню. В Бразилии мне всегда было здорово», — цитирует Джоковича Tennis World USA.