Вебер: Федерер помог вывести турнир в Галле на новый уровень

Директор турнира в Галле Ральф Вебер на церемонии презентации соревнований, которые пройдут с 19 по 25 июня 2017 году, отметил роль швейцарского теннисиста Роджера Федерера в продвижении турнира.

«Мы с нетерпением ждём возвращения Роджера. Он помог вывести наш турнир на новый уровень и сделать его более популярным во всём мире», — приводит слова Вебера Tennis World USA.

Бывшая первая ракетка мира 14 раз принимал участие в турнира в Галле и завоевал восемь титулов, выиграв 54 матча при шести поражениях.