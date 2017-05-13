Осака: настаивать на продолжении игры после травмы было не самым умным решением

Японская теннисистка Наоми Осака на своей странице в «Фейсбуке» сообщила, что была вынуждена пропустить турниры в Праге и Мадриде из-за повреждения мышц брюшного пресса, полученного на соревнованиях в Штутгарте. В первом круге она уступила британке Йоханне Конте со счётом 6:7 (5:7), 6:3, 1:6.

«Я повредила мышцу брюшного пресса, становилось всё хуже, но я настаивала на том, чтобы продолжать играть. Это было не самое умное решение», — написала Осака.

19-летняя теннисистка, занимающая 49-ю строчку в рейтинге WTA, сообщила, что процесс восстановления прошёл успешно.