Кирьос: я по-прежнему не знаю, чего хочу

Австралиец Ник Кирьос признался, что испытывает трудности в поиске мотивации в своей теннисной карьере, и не знает, к чему стремиться.

«Я не знаю, хочу ли, чтобы меня вспоминали как великолепного теннисиста. Хотелось бы запомниться чем-то большим, чем просто хорошей игрой в теннис. В прошлом году я не знал, чего хочу от спорта. В некоторые дни мне просто не хотелось играть. Думаю, сейчас я стараюсь с этим бороться. Кажется, у меня получается. В этом году я стал собраннее в психологическом плане. Но всё равно, я по-прежнему не знаю, чего хочу. Бывало и такое, что, если бы мне сказали: «Завтра ты можешь выиграть турнира «Большого шлема», я бы не особо обрадовался. Даже не знаю», — цитирует Кирьоса Tennis World USA.