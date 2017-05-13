Вихлянцева проиграла Дуке-Мариньо в квалификации турнира в Риме

Российская теннисистка Наталья Вихлянцева (11) в первом раунде квалификации турнира в Риме в двух сетах проиграла представительнице Колумбии Мариане Дуке-Мариньо со счётом 6:7 (4:7), 5:7. Продолжительность встречи составила 1 час 50 минут. Наталья совершила девять двойных ошибок и реализовала четыре из шести брейк-пойнтов. На счету её соперницы шесть двойных ошибок и пять брейков.

Следующей соперницей Дуке-Мариньо в отборочных соревнованиях будет победительница противостояния Анетт Контавейт (Эстония, 8) — Яна Чепелова (Словакия).