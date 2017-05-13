Герасимов стал чемпионом челленджера в Узбекистане

24-летний белорусский теннисист Егор Герасимов победил на турнире серии «челленджер» в Карши (Узбекистан), который проводится на харде. В финале Герасимов обыграл турка Джема Илкеля в двух сетах — 6:3, 7:6 (7:4).

Поединок продолжался 1 час 21 минуту. На счету Егора 15 эйсов, 4 двойные ошибки и 1 реализованный брейк-пойнт из 4. Джем 5 раз подал навылет, сделал 2 двойные и упустил свой единственный брейк-пойнт.

После этой победы Герасимов поднимется на 170-ю строчку. Отметим, что это второй титул Егора на челленджерах в нынешнем сезоне. В начале апреля он одержал победу на соревнованиях во Франции.