Джокович: Надаль контролировал ход сегодняшнего матча с начала и до конца

Серб Новак Джокович дал комментарий после своего поражения от испанца Рафаэля Надаля в полуфинале «Мастерс 1000» в Мадриде.

«Несомненно, Рафа сегодня сыграл лучше, чем я, и заслужил эту победу. Он контролировал ход матча с начала и до конца. Я пытался сделать всё, что в моих силах, но не смог сыграть на высоком уровне. Я допустил много невынужденных ошибок, особенной в первой партии.

Он, напротив, действовал очень здорово. Ему удавалось практически всё, что он хотел. В первом сете он и вовсе был безупречен — возвращал все мячи, здорово подавал, очень хорошо двигался.

Сегодня было теплее, чем в предыдущие три-четыре дня, так что условия игры были другими. Мяч отскакивал очень высоко, и ему удалось лучше приспособиться к этому, чем мне", — приводит слова Джоковича официальный сайт ATP.