Надаль: победа над Джоковичем означает, что я двигаюсь в правильном направлении

Испанец Рафаэль Надаль оценил свою победу над сербом Новаком Джоковичем в полуфинале «Мастерс 1000» в Мадриде (6:2, 6:4).

«Для меня важно, что я снова вышел в финал. Чем старше становишься, тем большее значение приобретают титулы, а не то, каких соперников ты побеждаешь. Конечно, какие-то матчи важнее других, и победа над таким соперником, как Новак, придаёт уверенности в своих силах. Это доказывает, что я двигаюсь в правильном направлении.

Думаю, в первом сете я сыграл по-настоящему здорово. Вторая партия была немного более нервной. Я бил чуть короче, чем в первой сете, но, к счастью, сумел победить и вновь выйти в финал. Это поможет мне сохранить позитивный настрой. Я доволен своим теннисом в этом матче, но теперь буду готовиться к финальному матчу, где постараюсь сыграть на своём максимуме", — приводит слова Надаля официальный сайт ATP.

В финале Надаль сыграет либо с австрийцем Домиником Тимом, либо с уругвайцем Пабло Куэвасом.