Пепе Имаз: после слов Беккера люди стали обсуждать объятия, любовь и меня

Работающий с сербом Новаком Джоковичем испанец Пепе Имаз, управляющий теннисной академией «Мир и любовь» в Испании, уверен, что жажда побед Новака никуда не делась.

«Я работал в профессиональном теннисе ещё до сотрудничества с Джоковичем. С ним я начал работать около четырёх лет назад.

Наша работа, если можно назвать её так, продолжается все эти годы. За это время Новак прошёл большой путь, но его жажда побед ничуть не изменилась. Единственное, что поменялось, — о нашей с ним работе стало известно после ухода Бориса Беккера. Он знаменитый, важный человек, и логично, что его высказывания привлекают внимание. И люди вцепились в обсуждение всего этого — объятия, любовь, Пепе Имаз.

В остальном всё осталось, как прежде. Сейчас он не в лучшем состоянии. Конечно, он хотел бы выигрывать больше, и он работает над этим.

Я сам многому учусь у Новака и делюсь с ним своим опытом, тем, что помогало мне в той или иной ситуации. Разумеется, в профессиональном спорте, особенно на высшем уровне, любовь не может обеспечить тебе победы. Однако нужно понимать, что для спортсмена любовь не означает то, что ты позволяешь сопернику выиграть. Любить — это выходить на корт и пытаться сделать там всё, что в твоих силах. Но можно делать это без любви и уважения, а можно вместе с этими чувствами", — цитирует Имаза Tennis.com.