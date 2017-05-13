Рауль: Джокович допустил много ошибок, но Надаль в любом случае заслужил победу

Легендарный нападающий «Реала» и сборной Испании Рауль, завершивший карьеру в 2015 году, в интервью сайту My ATP поделился эмоциями после просмотра поединка между Рафаэлем Надалем и Новаком Джоковичем в полуфинале «Мастерса» в Мадриде.

«Здесь всегда великолепная атмосфера, я считаю этот турнир одним из лучших в теннисе. Он проходит в моём родном городе, в Мадриде, и люди здесь наслаждаются игрой.

Я очень рад, что Рафа Надаль вышел в финал, и надеюсь, что завтра он победит. Сегодня он был очень хорош, и в целом в последние месяцы он играет на высоком уровне. Джокович сегодня допустил много ошибок, но Рафа в любом случае заслужил эту победу. Я всегда болею за него и желаю ему удачи в финале", — сказал Рауль.