Шарапова: первая победа в Риме помогла мне выиграть «Ролан Гаррос» в 2012 году

Россиянка Мария Шарапова поделилась воспоминаниями, связанными с турниром в Риме. Мария получила wild card в основную сетку и в первом круге сыграет с американкой Кристиной Макхэйл.

«Конечно, одно из главных воспоминаний — то, как я впервые подняла здесь над головой трофей. Этого я никогда не забуду. То была моя первая серьёзная победа на грунте. Именно тогда я поняла, как играть на песчаном покрытии. Можно сказать, что мой теннис здесь стал более цельным и взрослым. После этого я стала гораздо увереннее в себе, и это помогло мне выиграть «Ролан Гаррос» в следующем году.

Это особенное место, полное очарования, истории, с древними статуями. Я впервые приехала сюда, когда была совсем маленькой, и сразу была очарована красотой Рима.

Кроме того, здесь отличная публика, которая любит спорт — и не только теннис. Они болеют очень страстно и помогают спортсменам показывать свой максимальный уровень», — рассказала Шарапова в интервью La Gazzetta dello Sport.