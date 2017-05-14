Матчи Надаль — Джокович и Тим — Куэвас — в обзоре матчей турнира «Мастерс-1000»

13 мая на турнире серии «Мастерс-1000» в Мадриде были сыграны полуфинальные матчи в мужском одиночном разряде.

Рафаэль Надаль (4) одержал победу над Новаком Джоковичем (2) со счётом 6:2, 6:4. Теннисисты встречались в 50-й раз, обновив собственный рекорд по количеству поединков в ATP. Счёт личных встреч теперь 26:24 в пользу Джоковича.

В другом полуфинальном поединке Доминик Тим (8) обыграл Пабло Куэваса — 6:4, 6:4.

Финал турнира в Мадриде, в котором встретятся Рафаэль Надаль и Доминик Тим, состоится 14 мая, начало — в 19:00 мск.

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