Надаль: могу ли возглавить рейтинг ATP? Не знаю, это лишь начало сезона

Испанец Рафаэль Надаль, обыгравший в полуфинале турнира в Мадриде серба Новака Джоковича со счётом 6:2, 6:4, оценил свою нынешнюю форму и признался, что пока не думает о возможности вернуться на вершину рейтинга ATP. В финале он сыграет с австрийцем Домиником Тимом.

«Я не знаю, играю ли в свой лучший теннис в карьере сейчас. Я двигаюсь шаг за шагом. Я наслаждаюсь тем, что демонстрирую отличную игру, и уверенно сражаюсь со всеми соперниками. Эта часть сезона очень важна для меня, я добился больших успехов на грунте.

Могу ли я претендовать на первую строчку рейтинга? Не знаю, это лишь начало сезона. Я здорово начал год, но не заглядываю далеко вперёд. Меня ждёт финал с непростым соперником», — сказал Надаль в эфире Sky Sports.