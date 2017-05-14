Хингис: мы с Чань Юнжань с каждым матчем играли всё лучше

Швейцарка Мартина Хингис поделилась впечатлениями после победы на турнире в Мадриде в парном разряде. В финале она в дуэте с представительницей Китайского Тайбэя Чань Юнжань обыграла венгерку Тимю Бабош и чешку Андреа Главачкову со счётом 6:4, 6:3.

«Думаю, веселье на корте — это часть успеха. Важно иметь отличные отношения со своей партнёршей. Не так важно, хороший у тебя день или плохой, но, конечно, проще, когда всё складывается как надо. В начале турнира у нас были два очень сложных матча. Чувствую, что с каждым матчем мы играли всё лучше», — цитирует Хингис официальный сайт тура.